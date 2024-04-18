Стало известно об ударе по расположению ВСУ в Бериславе

Подполье: был нанесен удар по расположению артиллерии ВСУ в Бериславе

Российские войска нанесли ракетный удар по расположению артиллерии в подконтрольном Вооруженным силам Украине (ВСУ) Бериславе Херсонской области. Об этом стали известно из сообщения координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

«В город Берислав, на окраину, прилетел ФАБ (Фугасные авиабомбы, — примеч. "Ленты.ру"). (…) Прилет был по расположению артиллерии и артиллеристов», — приводятся в публикации слова партизана.

Он добавил, что из населенного пункта ВСУ осуществляли обстрел мирного населения в городе Каховка.

Ранее Лебедев дал оценку количеству раненых, которых каждый день принимают больницы Харькова. По его словам, в медицинские учреждения города ежедневно привозят сотни украинских солдат.