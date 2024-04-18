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08:21, 18 апреля 2024Бывший СССР

Подполье сообщило о ежедневном пополнении больниц Харькова сотнями раненых

Лебедев: ежедневно в больницы Харькова привозят сотни раненых
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

В больницы Харькова ежедневно привозят сотни раненых, большая часть которых нуждается в сложных операциях и хорошем уходе. Об этом в Telegram сообщил координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«Ежедневно в больницы Харькова попадает от сотни раненых. В Харьков везут в основном тяжелых, кому нужна достаточно сложные операции и хороший уход. Тем временем на улицах украинских городов и сел идут облавы на оставшееся мужское население», — отметил он.

При этом Лебедев подчеркнул, что украинские власти создают иллюзию отсутствия потерь, вместе с тем опуская призывной возраст до 18 лет и обсуждая возможность мобилизации женщин.

Верховная Рада Украины приняла закон об ужесточении мобилизации во втором чтении 11 апреля. В соответствии с законом, мужчины от 18 до 60 лет будут должны иметь при себе документы воинского учета и предъявлять их полицейским, военкомам и сотрудникам погранслужбы. Во вторник, 16 апреля, закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

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      Александр Курбатов
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