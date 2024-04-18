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17:30, 18 апреля 2024Культура

Стивен Спилберг захотел снять фильм про НЛО

Стивен Спилберг планирует снять основанный на его идее фильм про НЛО

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известный голливудский режиссер Стивен Спилберг планирует начать работу над новым фильмом про НЛО. Об этом сообщает Variety.

Картина будет основана на оригинальной идее кинематографиста. По данным источников, сценаристом проекта выступит Дэвид Кепп, который ранее уже работал с режиссером.

Спилберг снял такие культовые научно-фантастические картины, как «Близкие контакты третьей степени» (1977) и «Инопланетянин» (1982).

Ранее Стивен Спилберг признал, что совершил ошибку, когда вырезал оружие из обновленной версии фильма «Инопланетянин». По словам режиссера, предпринятый шаг был ошибкой и ему «никогда не следовало этого делать».

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      Варвара Кошечкина
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