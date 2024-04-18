Стивен Спилберг захотел снять фильм про НЛО

Стивен Спилберг планирует снять основанный на его идее фильм про НЛО

Известный голливудский режиссер Стивен Спилберг планирует начать работу над новым фильмом про НЛО. Об этом сообщает Variety.

Картина будет основана на оригинальной идее кинематографиста. По данным источников, сценаристом проекта выступит Дэвид Кепп, который ранее уже работал с режиссером.

Спилберг снял такие культовые научно-фантастические картины, как «Близкие контакты третьей степени» (1977) и «Инопланетянин» (1982).

Ранее Стивен Спилберг признал, что совершил ошибку, когда вырезал оружие из обновленной версии фильма «Инопланетянин». По словам режиссера, предпринятый шаг был ошибкой и ему «никогда не следовало этого делать».