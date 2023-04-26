Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:40, 26 апреля 2023Культура

Стивен Спилберг убрал оружие из фильма «Инопланетянин» и пожалел об этом

Deadline: Стивен Спилберг убрал оружие из фильма «Инопланетянин» и пожалел об этом

Кадр: фильм «Инопланетянин»

Известный голливудский режиссер Стивен Спилберг признал, что совершил ошибку, когда вырезал оружие из обновленной версии фильма «Инопланетянин» (1982). Его цитирует Deadline.

По словам Спилберга, предпринятый шаг был ошибкой и ему «никогда не следовало этого делать». «"Инопланетянин" — продукт своей эпохи. Ни один фильм не должен пересматриваться на основе тех изменений, которые происходят в мире, либо добровольно, либо по принуждению», — сказал кинематографист.

Режиссер отметил, что сам оказался чувствителен к тому факту, что «федеральные агенты приближались к детям с обнаженным огнестрельным оружием». «И я подумал, что заменю оружие на портативные рации. Прошли годы, и я изменил свои собственные взгляды. Мне никогда не следовало копаться в архивах моей работы, и я никому не рекомендую этого делать», — заключил он.

Ранее сообщалось, что модель пришельца из фильма «Инопланетянин» выставят на аукцион. Лот оценили в три миллиона долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны объяснило рассылку военнообязанным повесток с предупреждением
На Украине назвали последствия сдачи Артемовска
Наряд Йеннифер в новом «Ведьмаке» высмеяли в сети из-за сходства с одеждой H&M
В российском городе закрыли сайт с инструкцией «как стать феей Винкс»
Стивен Спилберг убрал оружие из фильма «Инопланетянин» и пожалел об этом
Опубликованы фото ассортимента открывшегося на месте Zara трехэтажного магазина
Дрон-разведчик едва не сорвал взлет пассажирского самолета в аэропорту Москвы
Стала известна судьба освобожденных из украинского плена российских военных
Похожий на гранату РГД-5 предмет обнаружили на берегу Финского залива
Страны НАТО поставили 30 танков в Одесскую область
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.