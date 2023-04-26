Стивен Спилберг убрал оружие из фильма «Инопланетянин» и пожалел об этом

Deadline: Стивен Спилберг убрал оружие из фильма «Инопланетянин» и пожалел об этом

Известный голливудский режиссер Стивен Спилберг признал, что совершил ошибку, когда вырезал оружие из обновленной версии фильма «Инопланетянин» (1982). Его цитирует Deadline.

По словам Спилберга, предпринятый шаг был ошибкой и ему «никогда не следовало этого делать». «"Инопланетянин" — продукт своей эпохи. Ни один фильм не должен пересматриваться на основе тех изменений, которые происходят в мире, либо добровольно, либо по принуждению», — сказал кинематографист.

Режиссер отметил, что сам оказался чувствителен к тому факту, что «федеральные агенты приближались к детям с обнаженным огнестрельным оружием». «И я подумал, что заменю оружие на портативные рации. Прошли годы, и я изменил свои собственные взгляды. Мне никогда не следовало копаться в архивах моей работы, и я никому не рекомендую этого делать», — заключил он.

Ранее сообщалось, что модель пришельца из фильма «Инопланетянин» выставят на аукцион. Лот оценили в три миллиона долларов.