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18:46, 2 ноября 2022Культура

Инопланетянина из фильма Спилберга продадут за три миллиона долларов

Модель инопланетянина из фильма Спилберга выставили на продажу за три миллиона долларов

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Модель пришельца из фильма «Инопланетянин» (1982) режиссера Стивена Спилберга выставят на аукцион. Об этом пишет The Guardian.

Лот оценили в три миллиона долларов. Торги будут проходить 17 и 18 декабря в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, в рамках аукциона Icons and Idols: Hollywood auction, приуроченного к 40-летию с момента выхода картины «Инопланетянин».

Механическая модель пришельца, выставленная на продажу, была создана дизайнером спецэффектов Карло Рамбальди. На ее изготовление ушло около трех месяцев. В фильме персонажем управляли 12 аниматоров. Всего на инопланетянине было расположено 85 приводов для движения. Уточняется, что стоимость модели приблизительно соответствовала одной десятой части всего бюджета фильма — 1,5 миллиона долларов.

По информации издания, на аукционе также будут представлены предметы из франшизы о Гарри Поттере. Среди них — метла Nimbus 2000, пальто Гриффиндора и красно-желтый гриффиндорский шарф.

Ранее сообщалось о том, что картину художника Тициана Вечеллио выставили на аукцион за 12 миллионов фунтов стерлингов.

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Дениза Мацаева
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