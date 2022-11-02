Инопланетянина из фильма Спилберга продадут за три миллиона долларов

Модель инопланетянина из фильма Спилберга выставили на продажу за три миллиона долларов

Модель пришельца из фильма «Инопланетянин» (1982) режиссера Стивена Спилберга выставят на аукцион. Об этом пишет The Guardian.

Лот оценили в три миллиона долларов. Торги будут проходить 17 и 18 декабря в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, в рамках аукциона Icons and Idols: Hollywood auction, приуроченного к 40-летию с момента выхода картины «Инопланетянин».

Механическая модель пришельца, выставленная на продажу, была создана дизайнером спецэффектов Карло Рамбальди. На ее изготовление ушло около трех месяцев. В фильме персонажем управляли 12 аниматоров. Всего на инопланетянине было расположено 85 приводов для движения. Уточняется, что стоимость модели приблизительно соответствовала одной десятой части всего бюджета фильма — 1,5 миллиона долларов.

По информации издания, на аукционе также будут представлены предметы из франшизы о Гарри Поттере. Среди них — метла Nimbus 2000, пальто Гриффиндора и красно-желтый гриффиндорский шарф.

Ранее сообщалось о том, что картину художника Тициана Вечеллио выставили на аукцион за 12 миллионов фунтов стерлингов.