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08:45, 18 апреля 2024Бывший СССР

Сырский обсудил потребности ВСУ с главкомом сил НАТО в Европе

Сырский обсудил потребности ВСУ с главкомом сил НАТО в Европе генералом Каволи

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский обсудил с главкомом сил НАТО в Европе, генералом армии США Кристофером Каволи тактическую ситуацию на поле боя и потребности ВСУ. Об этом глава украинской армии написал в Telegram.

«Провел важный разговор с председателем Европейского командования Вооруженных сил США и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. Проинформировал о развитии событий на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в современных средствах противовоздушной обороны (ПВО), артиллерии и боеприпасах, а также тяжелой бронетехнике», — сообщил он.

Кроме того, Сырский обсудил с американским коллегой усиление военно-технического сотрудничества Киева и Вашингтона, а также укрепление украинских систем ПВО и поставки боеприпасов.

Ранее сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс призвал признать реалии, сложившиеся в зоне боевых действий на Украине, и прекратить военную поддержку Киева. По его словам, сейчас США должны сосредоточиться на внутренней политике страны.

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      Александр Курбатов
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