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01:36, 16 апреля 2024Мир

Американский сенатор призвал Вашингтон прекратить военную поддержку Украины

Сенатор Вэнс: США нужно признать реалии и прекратить военную поддержку Украины

Фото: Global Look Press

Вашингтон должен признать реалии, сложившиеся в зоне боевых действий на Украине, и прекратить военную поддержку Киева, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в интервью телеканалу CNN.

Политик призвал Вашингтон сконцентрироваться на внутренней политике США.

Сенатор привел в пример 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Как указал сенатор, сейчас они нужны и Израилю, и Тайвани, и самим США. «Сможем ли мы участвовать во всех этих конфликтах одновременно? Нет, это просто бессмысленно с точки зрения математики», — добавил он.

По мнению политика, никакие объемы финансовой и военной помощи со стороны США не способны изменить положение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что у России все равно будет преимущество даже при поддержке Киева США.

В январе сообщалось, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники.

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      Марина Совина
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