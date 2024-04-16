Американский сенатор призвал Вашингтон прекратить военную поддержку Украины

Сенатор Вэнс: США нужно признать реалии и прекратить военную поддержку Украины

Вашингтон должен признать реалии, сложившиеся в зоне боевых действий на Украине, и прекратить военную поддержку Киева, заявил американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс в интервью телеканалу CNN.

Политик призвал Вашингтон сконцентрироваться на внутренней политике США.

Сенатор привел в пример 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. Как указал сенатор, сейчас они нужны и Израилю, и Тайвани, и самим США. «Сможем ли мы участвовать во всех этих конфликтах одновременно? Нет, это просто бессмысленно с точки зрения математики», — добавил он.

По мнению политика, никакие объемы финансовой и военной помощи со стороны США не способны изменить положение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что у России все равно будет преимущество даже при поддержке Киева США.

В январе сообщалось, что США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники.