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01:25, 12 января 2024Мир

«Выдали последний пакет». У США закончились деньги на военную помощь Украине

Кирби: США прекратили поставки оружия Украине из-за прекращения финансирования

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

США прекратили поставки на Украину оружия и военной техники. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он уточнил, что у Вашингтона не осталось бюджетных средств на такие программы.

Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование

Джон Кирбикоординатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома

Кирби назвал критически важным, чтобы Конгресс в дальнейшем одобрил выделение денег для Украины. «Необходимость в предоставлении Киеву новых американских вооружений сейчас острая, особенно в зимние месяцы», — сказал представитель Белого дома.

В бюджете США имеется пункт об оказании военной помощи на 100 миллиардов долларов Украине и Израилю, при этом Киеву предназначен 61 миллиард. Также из этой суммы Вашингтон планирует брать средства для улучшения ситуации на границе с Мексикой. Выделение средств блокирует республиканская оппозиция в Конгрессе, требуя у Белого дома сперва разобраться с миграционным кризисом, а потом уже решать судьбу денег для Украины.

В последний пакет военной помощи вошли боеприпасы

В декабре США выделили Украине пакет военной помощи на 250 миллионов долларов. Киев, в частности, получил боеприпасы и оборудование для систем противовоздушной обороны (ПВО), боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО), артиллерийские снаряды, противотанковые средства.

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В Минобороны России подсчитали, что военную помощь Украине оказывают 54 государства, общая сумма помощи которых превысила 200 миллиардов долларов.

Американская газета The Washington Post узнала, что значительная часть военной помощи США, предназначенной для Украины, фактически не доходит до страны. «Самый сокровенный секрет состоит в том, что большая часть денег тратится здесь, в Соединенных Штатах», — отметили журналисты. Вместо отправки средств на Украину их используют в США для разработки новой техники или замены оружия, которое было отправлено Киеву из запасов.

11 января выяснилось, что военная помощь США Украине, в том числе ракеты, беспилотники и приборы ночного видения на сумму более одного миллиарда долларов, должным образом не контролировалась. Представители Пентагона и дипломаты в Вашингтоне и Европе не смогли быстро или полностью отчитаться почти о 40 тысячах единиц оружия, за которыми по закону следовало тщательно следить. Инспекция американского военного ведомства предупредила, что несвоевременное отслеживание переданного Киеву оружия «может увеличить риск его кражи или передачи третьим лицам».

Украине без помощи США предрекли поражение

В Киеве боятся, что без американской помощи Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение, рассказал корреспондент CBS News Крис Ливси. Журналист, находящийся в Киеве, привел слова анонимного украинского депутата. «Она сказала мне, что если они больше не получат военную помощь со стороны США, то Украине настанет конец», — предрек Ливси.

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Ранее издание Responsible Statecraft писало, что без финансовой помощи США положение Украины будет неизбежно ухудшаться. По словам журналиста, от возможности США финансировать Киев будет зависеть исход конфликта.

Сенатор Чак Шумер считает, что если американское руководство не выделит помощь Киеву, в ситуации на Украине в течение месяца произойдет «драматический перелом» в пользу России.

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      Марина Совина
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