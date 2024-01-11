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02:42, 11 января 2024Мир

Американский журналист предрек поражение Украине без помощи США

Журналист CBS News Ливси: без американской помощи Украине наступит конец

Фото: Global Look Press

В Киеве боятся, что без американской помощи Вооруженные силы Украины (ВСУ) потерпят поражение, рассказал корреспондент CBS News Крис Ливси.

Журналист, находящийся в Киеве, привел слова анонимного украинского депутата. «Она сказала мне, что если они больше не получат военную помощь со стороны США, то Украине настанет конец», — предрек Ливси.

Ранее издание Responsible Statecraft писало, что без финансовой помощи США положение Украины будет неизбежно ухудшаться. По словам журналиста, от возможности США финансировать Киев будет зависеть исход конфликта.

Сенатор Чак Шумер считает, что если американское руководство не выделит помощь Киеву, в ситуации на Украине в течение месяца произойдет «драматический перелом» в пользу России.

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      Марина Совина
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