Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:13, 18 апреля 2024Из жизни

Рассекречены сведения о массовом отравлении наркотиками на съемках «Титаника»

В мае рассекретят сведения об отравлении наркотиком на съемках «Титаника»

Кадр: фильм «Титаник»

Новые сведения о массовом отравлении галлюциногенными съемочной группы фильма «Титаник» рассекретят в середине мая. Об этом сообщает National Post.

9 августа 1996 года в Канаде на съемках фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» в суп с морепродуктами подмешали наркотик фенциклидин, также известный как «ангельская пыль». Виновников произошедшего так и не нашли.

В конце марта 2024 года комиссар по вопросам информации и конфиденциальности Новой Шотландии Триша Ральф постановила, что региональная полиция Галифакса в середине мая должна опубликовать дополнительную информацию из десятистраничного «быстрого отчета о происшествии». В нем описывается, как проходило первоначальное расследование, а также приводятся свидетельские показания, полученные от людей на съемочной площадке и от работников больницы, куда была доставлена часть съемочной группы. Так как с момента инцидента прошло больше 15 лет, частная информация больше не считается засекреченной.

Материалы по теме:
Известный миллиардер отправился на дно к «Титанику» и пропал. Зачем богатейшие люди рискуют жизнью ради опасных увлечений
Известный миллиардер отправился на дно к «Титанику» и пропал.Зачем богатейшие люди рискуют жизнью ради опасных увлечений
21 июня 2023
В гибели батискафа увидели загадочные совпадения с судьбой «Титаника». Почему люди на борту были обречены?
В гибели батискафа увидели загадочные совпадения с судьбой «Титаника».Почему люди на борту были обречены?
26 июня 2023

Издание сообщает, что суп с наркотиком съели примерно 80 человек, среди которых были актеры, сотрудники съемочной группы и даже сам Джеймс Кэмерон. Из-за употребления вещества некоторых из них накрыла паника, другие же вели себя как пьяные: были перевозбуждены, говорили очень быстро и танцевали. Суп не успела попробовать 86-летняя Глория Стюарт, игравшая главную героиню в старости, несовершеннолетние актеры, а также Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет.

Билл Пэкстон, один из снимавшихся в фильме актеров, когда-то в беседе с Ларри Кингом назвал эту историю «сумасшедшей». «Я знал, что я под чем-то, и под чем-то нехорошим. Я и Джим (Кэмерон) думали, что в моллюсках из супа был нейротоксин. Мы не знали, что это. Мы предположили, что моллюски слишком долго пролежали на солнце или типа того», — рассказал он.

Сам Кэмерон предполагал, что кто-то таким образом решил подставить компанию, поставлявшую на съемочную площадку еду.

Ранее сообщалось, что знаменитую дверь, благодаря которой героиня Кейт Уинслет спаслась после кораблекрушения в фильме «Титаник», продали на аукционе за 718,7 тысячи долларов (примерно 66,4 миллиона рублей). Фанаты «Титаника» на протяжении десятилетий спорили, мог ли Джек спастись вместе с Роуз, забравшись на ту самую дверь вместе с ней.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинских детей, считавшихся похищенными Россией, нашли в ФРГ. Немецкая полиция рассказала, как они там оказались

      Джастина Бибера сняли на улице со спущенными штанами

      Найдено укромное место для ночных забав Петра I

      Макрон рассказал о закупках российского газа через третьи страны

      Столб огня от взорвавшегося трубопровода в Харьковской области попал на видео

      Детскую поликлинику за 1,1 миллиарда рублей откроют в одном городе России

      Туристы стали приезжать в США по специальной программе и грабить богачей

      Рассекречены сведения о массовом отравлении наркотиками на съемках «Титаника»

      Ким Чен Ына заметили на подаренном Путиным автомобиле

      ЕС выделит Украине миллиарды евро доходов от замороженных активов России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше