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16:09, 27 марта 2024Из жизни

Знаменитую дверь из фильма «Титаник» продали на аукционе

Знаменитую дверь из «Титаника» продали на аукционе за 66 миллионов рублей

Кадр: фильм «Титаник»

Знаменитую дверь, благодаря которой героиня Кейт Уинслет спаслась после кораблекрушения в фильме «Титаник», продали на аукционе. Об этом пишет TMZ.

Дверной проем вместе с дверью, на которой не поместился Джек, герой Леонардо Ди Каприо, ушел с молотка за 718,7 тысячи долларов (примерно 66,4 миллиона рублей). Этот лот стал самым дорогим на аукционе Heritage Auctions’ Treasures, участникам которого предлагали купить артефакты из разных голливудских фильмов.

Шифоновое платье Роуз, героини Уинслет, которое было на ней в момент, когда «Титаник» пошел ко дну, не вызвало такого ажиотажа. Оно было продано за 125 тысяч долларов (11,5 миллиона рублей).

Фанаты «Титаника» на протяжении десятилетий спорили о том, мог ли Джек спастись вместе с Роуз, забравшись на ту самую дверь вместе с ней.

Ранее сообщалось, что в Великобритании картина кисти нынешнего короля Карла III была продана с аукциона за 20,8 тысячи фунтов стерлингов (около 2,4 миллиона рублей). На незаконченной акварели изображена гора Лохнагар в Шотландии.

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      Антонина Черташ
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