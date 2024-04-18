Три российских региона атакованы беспилотниками и ракетами «Точка-У»

Беспилотники, шары, ракеты Vampire и «Точка-У» сбиты над тремя регионами России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать три российских региона беспилотниками, малоразмерными воздушными шарами и ракетами. Об этом сообщают власти трех областей и Минобороны.

Утром 18 апреля российское военное ведомство сообщило в Telegram о попытках ВСУ атаковать объекты на территории Ростовской и Воронежской и Белгородской областей. При атаках украинские войска применили, в частности, оперативно-тактический комплекс «Точка-У» и РСЗО Vampire.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении в небе над регионом 21 воздушной цели. Его коллега — воронежский губернатор Александр Гусев сообщил о перехвате трех метеозондах и нескольких беспилотников. Глава Ростовской области Василий Гусев проинформировал об уничтожении трех дроном. В каждом из регионов пострадало по одному человеку, также имеются разрушения.

Ранее в Тверской области был обнаружен украинский беспилотник, лежавший в лесу с зимы. Аппарат был начинен взрывчаткой. Его обезвредили прибывшие на место специалисты.