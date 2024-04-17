Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 17 апреля 2024Россия

В российском регионе обезвредили найденный в лесу беспилотник

Украинский беспилотник нашли и обезвредили в лесу в Тверской области

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Калязинском округе Тверской области обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили местные власти РИА Новости.

Лежавший в лесу с зимы беспилотник обнаружил местный житель. БПЛА самолетного типа был начинен десятью килограммами взрывчатки.

Дрон был успешно обезврежен, пострадавших и разрушений нет, подчеркнул собеседник агентства.

17 апреля украинские беспилотники вновь атаковали Поволжье. Утром Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Мордовией. Затем еще один БПЛА был сбит над Татарстаном — он направлялся в сторону особой экономической зоны Алабуга, которая уже становилась объектом атаки со стороны Украины.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ ликвидировала террориста, планировавшего атаку на синагогу. Раввин рассказал, как это было

      Верховный суд отменил апелляционное решение по делу российского профессора

      VK предложила начинающим айтишникам оплачиваемую летнюю стажировку

      Более тысячи человек обратились к врачам из-за паводка в российском регионе

      Песков прокомментировал связь закона об иноагентах в Грузии с Москвой

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в первом чтении

      Новая PlayStation получит режим «ультраускорения»

      Группу «Би-2» покинул один из участников

      Режим опасности БПЛА в российском регионе продлился больше девяти часов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше