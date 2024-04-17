В российском регионе обезвредили найденный в лесу беспилотник

Украинский беспилотник нашли и обезвредили в лесу в Тверской области

В Калязинском округе Тверской области обезвредили украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщили местные власти РИА Новости.

Лежавший в лесу с зимы беспилотник обнаружил местный житель. БПЛА самолетного типа был начинен десятью килограммами взрывчатки.

Дрон был успешно обезврежен, пострадавших и разрушений нет, подчеркнул собеседник агентства.

17 апреля украинские беспилотники вновь атаковали Поволжье. Утром Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника над Мордовией. Затем еще один БПЛА был сбит над Татарстаном — он направлялся в сторону особой экономической зоны Алабуга, которая уже становилась объектом атаки со стороны Украины.