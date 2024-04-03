В России объяснили преодоление заслона ПВО атаковавшим Татарстан беспилотником

Атаковавший Татарстан дрон мог преодолеть зону действия ПВО благодаря Западу

Атаковавший Татарстан дрон преодолел зоны действия российских систем ПВО благодаря помощи украинским войскам со стороны Запада. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Царьградом».

Коротченко считает, что беспилотник был запущен с территории Украины. Преодолеть около тысячи километров и остаться незамеченным для средств противовоздушной обороны (ПВО) самолет смог из-за тщательной подготовки маршрута, сказал собеседник издания.

По словам спикера, дрон следовал в «слепых зонах» ПВО, что было бы невозможно без помощи со стороны партнеров Киева. «Здесь была западная и военная, и разведывательная поддержка», — заключил он.

2 апреля украинские беспилотники впервые с начала проведения специальной военной операции атаковали Татарстан. Под ударами оказались промышленное предприятие на территории особой экономической зоны «Алабуга» и студенческое общежитие. Еще один дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.