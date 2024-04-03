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19:08, 3 апреля 2024Россия

В России объяснили преодоление заслона ПВО атаковавшим Татарстан беспилотником

Атаковавший Татарстан дрон мог преодолеть зону действия ПВО благодаря Западу
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Атаковавший Татарстан дрон преодолел зоны действия российских систем ПВО благодаря помощи украинским войскам со стороны Запада. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Царьградом».

Коротченко считает, что беспилотник был запущен с территории Украины. Преодолеть около тысячи километров и остаться незамеченным для средств противовоздушной обороны (ПВО) самолет смог из-за тщательной подготовки маршрута, сказал собеседник издания.

По словам спикера, дрон следовал в «слепых зонах» ПВО, что было бы невозможно без помощи со стороны партнеров Киева. «Здесь была западная и военная, и разведывательная поддержка», — заключил он.

2 апреля украинские беспилотники впервые с начала проведения специальной военной операции атаковали Татарстан. Под ударами оказались промышленное предприятие на территории особой экономической зоны «Алабуга» и студенческое общежитие. Еще один дрон атаковал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске.

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