Туриста без признаков жизни нашли висящим на дереве на курорте Таиланда

The Pattaya News: индийского туриста нашли висящим на дереве на острове Ко Лан

Индийского туриста нашли без признаков жизни на вершине острова Ко Лан недалеко от тайского курорта Паттайя. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Группа туристов заметила 31-летнего индийца, висящим на дереве, 14 апреля. Он был одет в белую рубашку и черные штаны, также на месте происшествия лежал бело-голубой шарф. С собой у мужчины было два мобильных телефона и несколько рупий.

Местный монах рассказал полиции, что накануне видел, как иностранец начал восхождение в горы, но так и не вернулся. А владелица местной службы проката машин сообщила, что индиец жил на острове около двух месяцев и говорил ей о проблемах в семье.

Уточняется, что мужчину доставили в больницу для патологоанатомического исследования. Расследование случившегося продолжается, местные власти обратились в посольство Индии, чтобы связаться с семьей туриста.

Еще один индийский турист напился и случайно упал с шестого этажа в Паттайе. Мужчина получил переломы ноги и руки, но чудом выжил.