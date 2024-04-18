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19:31, 18 апреля 2024Путешествия

Туриста без признаков жизни нашли висящим на дереве на курорте Таиланда

The Pattaya News: индийского туриста нашли висящим на дереве на острове Ко Лан

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Индийского туриста нашли без признаков жизни на вершине острова Ко Лан недалеко от тайского курорта Паттайя. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Группа туристов заметила 31-летнего индийца, висящим на дереве, 14 апреля. Он был одет в белую рубашку и черные штаны, также на месте происшествия лежал бело-голубой шарф. С собой у мужчины было два мобильных телефона и несколько рупий.

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Местный монах рассказал полиции, что накануне видел, как иностранец начал восхождение в горы, но так и не вернулся. А владелица местной службы проката машин сообщила, что индиец жил на острове около двух месяцев и говорил ей о проблемах в семье.

Уточняется, что мужчину доставили в больницу для патологоанатомического исследования. Расследование случившегося продолжается, местные власти обратились в посольство Индии, чтобы связаться с семьей туриста.

Еще один индийский турист напился и случайно упал с шестого этажа в Паттайе. Мужчина получил переломы ноги и руки, но чудом выжил.

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      Мария Борисова
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