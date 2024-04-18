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05:32, 18 апреля 2024Путешествия

Туристка подслушала разговор узбеков в Ташкенте и раскрыла их отношение к России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская путешественница побывала в Узбекистане и раскрыла отношение местных жителей к русским. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор случайно подслушала разговор узбеков в одном из кафе Ташкента. По ее словам, сын одного из беседовавших собирался уезжать в Россию на заработки. Отец поддержал его выбор.

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«Россия — хорошая страна, богатая, — передала его слова блогерша. — Я знаю, что русские — порядочные люди, да и к нам там относятся хорошо. Люди добрые, отзывчивые, все, кто уехал, не пожалел об этом». Туристка поняла, что в Узбекистане россиян считают товарищами и друзьями.

Эта страна бывшего СССР рассчитывает принять около миллиона российских туристов в 2024 году. Местные власти активно работают над тем, чтобы привлечь еще больше путешественников.

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      Мария Борисова
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