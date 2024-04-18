Туристы стали приезжать в США по специальной программе и грабить богачей

NBC 7: преступники стали приезжать в США и грабить богатые районы Калифорнии

Преступники стали приезжать в США по специальной визовой программе для туристов и грабить богатые районы Калифорнии. Об этом сообщает NBC 7.

Уточняется, что грабители тщательно выбирают цель, некоторое время следят за домом и действуют в масках и перчатках. Преступления происходят в районе Сан-Диего. Власти города заявили, что программа туристических виз должна была улучшить экономику, но вместо этого стала возможностью для грабителей.

Ранее четверо туристов из Великобритании попытались ограбить машину такси и жестоко избили водителя в Италии, а затем сбежали на родину. Итальянца доставили в больницу с синяками по всему телу и травмами скулы и века.