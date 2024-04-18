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23:11, 18 апреля 2024Мир

В Польше заявили о невозможности поставить Украине новые системы ПВО Patriot

Туск: у Польши нет достаточного количества Patriot, чтобы поделиться с Украиной
Дональд Туск

Дональд Туск. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша не может поставить Украине новые системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск журналистам после окончания заседания Европейского совета, пишет РИА Новости.

По его словам, Германия подала пример в очередной раз, передав Украине ракетные комплексы и призвав поступить так же те страны, которые обладают подобными возможностями.

«Это как раз не касается Польши. У нас нет в настоящее время достаточного количества Patriot, чтобы иметь возможность поделиться», — пояснил Туск.

При этом он рассказал, что Нидерланды готовы профинансировать закупку одного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) для Украины.

Ранее в Польше не смогли назвать число переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков T-72. Об этом сообщил военный аналитик Дамиан Радтка, который добавил, что вооруженные силы Польши активно занимаются закупкой американских танков M1 Abrams и южнокорейских K2 Black Panther для замены парка техники.

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      Марина Совина
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