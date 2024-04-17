Defence24: в Польше не смогли назвать число переданных Украине танков T-72

В Польше не смогли назвать число переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) танков T-72. Об этом рассказал военный аналитик Дамиан Радтка, передает Defence24.

«Мы до конца не знаем, сколько у нас танков Т-72, потому что не знаем точно, сколько их было передано Украине», — рассказал эксперт.

При этом он добавил, что вооруженные силы Польши активно занимаются закупкой американских танков M1 Abrams и южнокорейских K2 Black Panther для замены парка техники.

Ранее стало известно, что купленные у Южной Кореи самолеты FA-50 стали проблемой для Военно-воздушных сил (ВВС) Польши. В частности, проблема вызвана тем фактом, что соглашение о приобретении было подписано бывшим министром обороны Мариушем Блащаком в период правления партии «Право и справедливость» (PiS). Договор не включал в себя приобретение запчастей, оружия и тренажеров, что сделало невозможным их использование.