Onet.pl: купленные у Южной Кореи самолеты стали проблемой для ВВС Польши

Купленные у Южной Кореи самолеты FA-50 стали проблемой для Военно-воздушных сил (ВВС) Польши. Об этом сообщает польский портал Onet.pl.

В частности, проблема вызвана тем фактом, что соглашение о приобретении было подписано бывшим министром обороны Мариушем Блащаком в период правления партии «Право и справедливость» (PiS). Сообщается, что глава ведомства хотел положительного медийного освещения на фоне передачи военных запасов Украине, однако договор не включал в себя приобретение запчастей, оружия и тренажеров.

«Министр Блащак хотел получить быстрый политический успех и получил его. Но последствиями стали драматичные проблемы с обучением пилотов и неясные перспективы дальнейшего использования этих машин», — отмечается в материале издания.

В связи с этим самолеты долгое время не поднимались в воздух и не использовались ВВС.

Польская сторона часто осуществляет военные закупки у Южной Кореи для восполнения арсеналов. В частности, ранее сообщалось о планах закупить у этой страны тысячу танков. Особое внимание привлекает южнокорейский танк K-2.