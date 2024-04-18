У популярной британской писательницы диагностировали рак мозга

Писательница Софи Кинселла сообщила, что больна раком мозга

Популярная британская писательница Софи Кинселла объявила, что у нее диагностирован рак мозга. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Кинселла рассказала, что в конце 2022 года у нее выявили глиобластому. «Я не делилась этим раньше, так как хотела, чтобы у моих детей была возможность услышать и обдумать это без какого-либо вмешательства со стороны, а потом привыкнуть к новой норме», — отметила она.

Писательница сообщила, что проходит лечение в больнице Университетского колледжа Лондона, там она перенесла операцию и прошла курс радио- и химиотерапии. Кинселла отметила, что ее состояние стабильно, но она стала быстро уставать и заметила у себя ухудшение памяти.

Кинселла — автор популярной серии из девяти книг о шопоголике Ребекке Блумвуд. По мотивам романов в 2009 году был снят фильм «Шопоголик» с актрисой Айлой Фишер. Самая известная внесерийная книга писательницы — «А ты умеешь хранить секреты?», экранизированная в 2019 с голливудской звездой Александрой Даддарио. Суммарный тираж книг Кинселлы достигает 45 миллионов копий. Они продаются более чем в 60 странах мира и переведены на 45 языков.

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