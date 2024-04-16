Россиянам рассказали о первых симптомах опасного вида рака

Онколог Боровова: на рак кишечника могут указывать вялость и резкая потеря веса

Выявить рак кишечника на ранней стадии крайне проблематично, так как у него нет никаких характерных симптомов. О том, какие неявные признаки могут указывать на это смертельно опасное заболевание, россиянам рассказала президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов Ирина Боровова в беседе с Пятым каналом.

Боровова обратила внимание на то, что рак кишечника по количеству летальных исходов уступает лишь раку легких. Одна из его главных опасностей заключается в сложности ранней диагностики из-за отсутствия ярко выраженных симптомов.

Неявными симптомами рака кишечника Боровова назвала быструю утомляемость, сонливость, вялость и бледность лица. По словам врача, они возникают из-за недостатка питательных веществ и нарушения метаболизма. Она предупредила, что по мере роста новообразования также происходит резкая потеря веса. «Человек за месяц теряет более десяти килограммов или более одной десятой своего веса. Это выпадает за рамки нормы, поэтому часто становится причиной похода к врачу», — отметила эксперт.

На более поздних стадиях рака кишечника появляются проблемы со стулом (запоры, диарея) и кровавые выделения во время дефекации. Кроме того, пациенты часто жалуются на нарушения пищеварения, изжогу, кислый или горький привкус во рту, тошноту, рвоту.

В заключение онколог добавила, что рак кишечника также может давать о себе знать болями в животе, правом и левом подреберье, воспалительными процессами, сопровождающимися температурой и интоксикацией организма.

Ранее онколог Антон Иванов назвал продукты для профилактики рака. В частности, он рекомендовал для профилактики некоторых видов онкологических заболеваний добавить в рацион рукколу или другую зелень из семейства крестоцветных.