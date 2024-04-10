Россиянам назвали продукты для профилактики рака

Онколог Иванов: кофе полезен для профилактики рака кожи

Онколог Антон Иванов рассказал, что кофе, брокколи и томаты содержат вещества, которые снижают риск развития рака. Другие продукты для профилактики онкологических заболеваний он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Иванов отметил, что кофе полезен для профилактики рака кожи, а брокколи и цветная капуста богаты антиоксидантами, помогающими уменьшить риск образования злокачественных клеток. Таким же свойством, по словам онколога, обладает ликопин, который придает плодам красный цвет и содержится, например, в томатах и чернике.

Для профилактики некоторых видов рака полезно добавить в рацион рукколу или другую зелень из семейства крестоцветных, считает врач. Он объяснил, что в ней содержатся каротиноиды, обладающие антиоксидантным действием. «Зеленый чай тоже помогает, в нем содержатся флавоноиды, замедляющие развитие рака и улучшающие самочувствие больных», — добавил Иванов.

Кроме того, специалист посоветовал чаще есть цельнозерновые продукты, богатые пищевыми волокнами и фитоэстрогенами, уменьшающими риск развития рака толстой кишки. Также людям с онкологическими заболеваниями рекомендуется увеличить потребление витаминов и минералов, которые можно найти в семенах льна, морских водорослях, орехах, ягодах и фруктах.

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