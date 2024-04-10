Врач раскрыла неожиданную пользу жира

Травматолог Дарья Черемисова рассказала, что жир может укреплять кости

Травматолог-ортопед Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Дарья Черемисова рассказала, что некоторые исследования доказали пользу жира в организме для укрепления костей, хотя часть ученых и не согласна с этой теорией. О неожиданной пользе лишнего веса врач высказалась в комментарии для «Ленты.ру».

Некоторые исследования подтверждают, что у людей с ожирением кости становятся менее плотными и более пористыми, рассказала Черемисова. Другие же, напротив, доказывают, что жир может укреплять кости и ускорять восстановление после травм, добавила она.

В то же время ни у кого не возникает сомнений, что лишний вес — это угроза для суставов. У пациентов с ожирением значительно выше риск травм, возникновения артритов и артрозов, разрушения коленных суставов и деформаций позвоночника Дарья Черемисова травматолог-ортопед

Доктор также отметила, что недавнее исследование, представленное на Европейском конгрессе по ожирению в Маастрихте, доказало, что женщины с висцеральным ожирением гораздо чаще сталкиваются с переломами. При этом у мужчин риск переломов увеличивается при недостаточной массе тела, заключила она.

Ранее травматолог-ортопед Алишер Зохиров указал на способы избавиться от туннельного синдрома. Зохиров объяснил, что защемление нерва в запястье может произойти при отеке нерва, воспалении сухожилий, в также из-за повторяющихся монотонных движений, присущих работе на компьютере.