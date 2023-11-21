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12:32, 21 ноября 2023Забота о себе

Врач указал на способы избавиться от присущего офисным работникам заболевания

Врач Зохиров: нерв запястья может защемить из-за постоянной работы на компьютере

Фото: Claudio Schwarz / Unsplash

Туннельный синдром, или синдром запястного канала — патологическое состояние, часто возникающее у офисных работников из-за постоянной работы на компьютере, рассказал травматолог-ортопед, ведущий специалист медицинского центра «СМ-Клиника» Алишер Зохиров. В комментарии «Ленте.ру» он указал на способы избавиться от этого заболевания.

Зохиров объяснил, что защемление нерва в запястье может произойти при отеке нерва, воспалении сухожилий, в также из-за повторяющихся монотонных движений, присущих работе на компьютере. Из-за этого синдрома, как отметил врач, человек ощущает боль, покалывание и онемение в ладонях и пальцах, не может нормально двигать пальцами. Он предупредил: если вовремя не обратиться к врачу, разовьется истощение мышц.

При туннельном синдроме трудно брать или удерживать мелкие предметы, а со временем человек теряет способность удерживать и крупные предметы

Алишер Зохировтравматолог-ортопед

По словам Зохирова, на начальном этапе заболевание можно вылечить консервативными методами: применением перорально или внутримышечно нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в виде мазей или гелей. Помогут также физиотерапия, использование бандажа-фиксатора, ЛФК, добавил врач.

Если консервативное лечение не помогает, проводят операцию по рассечению карпальной связки. Ее можно провести как открыто с помощью небольшого разреза длиной около трех сантиметров, так и с помощью эндоскопической техники через небольшой прокол в коже. Восстановление после операции может занять от одного до четырех месяцев

Алишер Зохировтравматолог-ортопед
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Чтобы предотвратить риск онемения ладоней и пальцев, следует не переохлаждать руки, избегать сильного напряжения кисти и сустава, во время работы за компьютером использовать удобную мышь, отметил Зохиров. В заключение он порекомендовал при выполнении монотонных действий делать регулярные перерывы и давать рукам отдыхать.

Ранее Зохиров предупредил об опасности некоторой обуви зимой. Среди прочего он назвал обувь на каблуках травмоопасной.

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      Вера Владзиевская
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