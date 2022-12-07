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21:33, 7 декабря 2022Забота о себе

Травматолог предупредил об опасности некоторой обуви зимой

Травматолог Алишер Зохиров предупредил, что зимой опасно носить обувь на каблуках

Фото: Shutterstock

Зимняя обувь на каблуках является причиной большинства падений и серьезных травм, предупредил травматолог-ортопед, хирург медицинского центра «СМ-Клиника» Алишер Зохиров. Он объяснил «Ленте.ру», на каком типе обуви лучше остановить выбор.

Обувь на каблуках опасно носить в гололедицу, так как чем меньше сцепление с поверхностью, тем менее устойчивым становится человек. В холодное время года, когда поверхность рыхлая или неровная, риск поскользнуться или подвернуть ногу возрастает. «Когда вы поворачиваете стопу, каблук выступает в качестве рычага, — пояснил Зохиров. — И получается, что нога еще сильнее подворачивается. В результате получаем растяжение мышц и серьезные вывихи».

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максимальная высота каблука, рекомендуемая врачами. Но зимой и от них желательно отказаться

Для предотвращения падений травматолог посоветовал носить удобную обувь на плоской подошве или невысоком каблуке. Нужно выбирать обувь с подошвой из незамерзающих материалов (каучука, термополиуретана) и с рельефом.

Если нет возможности купить новую обувь, следует использовать антискользящие насадки. Также следует выбирать плотную и высокую обувь, фиксирующую голень

Алишер Зохировтравматолог-ортопед, хирург

Кроме того, по словам Зохирова, неправильная обувь может вызвать деформацию стопы. Например, сапоги или ботинки на тонкой подошве без супинатора могут спровоцировать распластывание стопы. Дело в том, что такая обувь не амортизирует, и вся нагрузка быстро переходит на стопу, из-за чего прогрессирует плоскостопие и появляется шишка, пояснил он. По его словам, косточка сбоку не растет, а начинает выпирать из-за того, что вся стопа деформируется и большой палец постепенно отъезжает в сторону.

По словам собеседника «Ленты.ру», стельки с супинатором, хорошо фиксирующая пятку обувь, отказ от длительного ношения каблуков и тесной обуви с узким мысом помогут избежать деформации стопы.

Ранее терапевт Алексей Хухрев подсказал способы избежать травм пожилым людям. Он объяснил, что пожилые люди чаще других получают травмы, поскольку страдают от остеопороза, ходят шаркая и обладают плохой координацией.

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Вера Владзиевская
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