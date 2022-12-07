Травматолог предупредил об опасности некоторой обуви зимой

Травматолог Алишер Зохиров предупредил, что зимой опасно носить обувь на каблуках

Зимняя обувь на каблуках является причиной большинства падений и серьезных травм, предупредил травматолог-ортопед, хирург медицинского центра «СМ-Клиника» Алишер Зохиров. Он объяснил «Ленте.ру», на каком типе обуви лучше остановить выбор.

Обувь на каблуках опасно носить в гололедицу, так как чем меньше сцепление с поверхностью, тем менее устойчивым становится человек. В холодное время года, когда поверхность рыхлая или неровная, риск поскользнуться или подвернуть ногу возрастает. «Когда вы поворачиваете стопу, каблук выступает в качестве рычага, — пояснил Зохиров. — И получается, что нога еще сильнее подворачивается. В результате получаем растяжение мышц и серьезные вывихи».

4 сантиметра максимальная высота каблука, рекомендуемая врачами. Но зимой и от них желательно отказаться

Для предотвращения падений травматолог посоветовал носить удобную обувь на плоской подошве или невысоком каблуке. Нужно выбирать обувь с подошвой из незамерзающих материалов (каучука, термополиуретана) и с рельефом.

Если нет возможности купить новую обувь, следует использовать антискользящие насадки. Также следует выбирать плотную и высокую обувь, фиксирующую голень Алишер Зохиров травматолог-ортопед, хирург

Кроме того, по словам Зохирова, неправильная обувь может вызвать деформацию стопы. Например, сапоги или ботинки на тонкой подошве без супинатора могут спровоцировать распластывание стопы. Дело в том, что такая обувь не амортизирует, и вся нагрузка быстро переходит на стопу, из-за чего прогрессирует плоскостопие и появляется шишка, пояснил он. По его словам, косточка сбоку не растет, а начинает выпирать из-за того, что вся стопа деформируется и большой палец постепенно отъезжает в сторону.

По словам собеседника «Ленты.ру», стельки с супинатором, хорошо фиксирующая пятку обувь, отказ от длительного ношения каблуков и тесной обуви с узким мысом помогут избежать деформации стопы.

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