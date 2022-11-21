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12:17, 22 ноября 2022Забота о себе

Терапевт подсказал пожилым людям способы избежать травм

Терапевт Хухрев: чтобы избежать травм, пожилым людям нужно переставить мебель

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Пожилым людям, чтобы избежать травм, нужно не стесняться просить о помощи, а также переставить мебель в квартире, рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев. Способы избежать травм он подсказал этой категории людей в беседе с «Москвой 24».

Хухрев объяснил, что пожилые люди чаще других получают травмы, поскольку страдают от остеопороза, ходят шаркая и обладают плохой координацией. «Дома не должно быть никаких валяющихся на полу проводов, никаких ковров. И по возможности должно быть меньше торчащих углов. Это так называемая беспрепятственная среда», — дал рекомендации врач.

Кроме того, продолжил он, для прогулки на улице людям преклонного возраста лучше всего выбирать обувь с нескользкой подошвой и трости со специальными нескользящими наконечниками. По словам Хухрева, чтобы не упасть на скользкой дороге, лучше выбрать трость с четырьмя наконечниками. «И дорогу свою надо взрослым людям хорошо знать. Где бордюр, где приступок, и, даже если им неловко, надо не стесняться просить молодых о помощи», — дал совет терапевт.

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Также, добавил врач, женщинам после 65 и мужчинам после 70–75 необходимо пройти денситометрию (диагностику плотности и вероятности переломов костной ткани). Это, уточнил он, нужно, чтобы понимать степень выраженности остеопороза. «Кости к этому моменту статистически достаточно легко ломаются. Если у человека выраженный остеопороз, ему нужны лекарства», — заключил Хухрев.

Ранее травматолог-ортопед Константин Терновой указал на причины падений в холодное время года. По его словам, отсутствие телефона в руке и удобная зимняя обувь защитят от переломов в период гололедицы.

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Александра Лисица
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