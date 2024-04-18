Украинские националисты замышляли мятеж в 1944 году. Они проникли в Красную армию и хотели уничтожить офицеров

ФСБ: в 1944 «Смерш» предотвратил мятеж украинских националистов в Красной армии

Советская военная контрразведка «Смерш» летом 1944 года сорвала вооруженный мятеж, который замышляли украинские националисты, специально проникшие в Красную армию. Соответствующий архивный документ рассекретила и обнародовала ФСБ России в канун 81-й годовщины со дня создания организации.

Замначальника Главного управления контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР Николай Селивановский тогда направил председателю Госкомитета обороны Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову докладную записку.

В ней сообщалось, что с 1 апреля по 25 августа указанного года смершевцы арестовали более 6,6 тысячи человек, из них более 4,2 тысячи были участниками ОУН-УПА (Организация украинских националистов — Украинская повстанческая армия, запрещенные в России экстремистские организации).

Установлено, что значительная их часть (...) зверски расправлялась с советским активом и военнопленными, совершая нападения на советские партизанские отряды, и вела среди населения вражескую пропаганду, направленную против Советского Союза Николай Селивановский замначальника ГУ контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР

Члены ОУН-УПА получили прямое указание от главарей

По данным следствия, во время мобилизации, проводившейся на освобожденной от гитлеровской оккупации Западной Украине, члены ОУН-УПА получили указание от находившихся в подполье главарей идти на воинскую службу — вступить в ряды Красной армии и создать в воинских частях националистические группы для подрывной и террористической работы.

Также было установлено, что националисты готовили вооруженное выступление в полку, рассчитывая привлечь на свою сторону весь личный состав. Злоумышленники намеревались «захватить оружие и боеприпасы, хранившиеся в близлежащих воинских складах, уничтожить офицерский состав полка, а затем уйти на соединение с бандами УПА, скрывавшимися в лесах Западной Украины»

По словам Селивановского, следуя этим указаниям, украинские националисты занимались антисоветской агитацией в рядах призванных украинцев под лозунгом «борьбы за самостийную Украину», созданием повстанческих групп, разложением воинской дисциплины и организацией дезертирства красноармейцев с оружием в банды УПА.

«Смерш» сорвал мятеж украинских националистов в РККА

Автор записки на имя Сталина уточнил, что по данному факту в июле 1944-го была арестована повстанческая группа из числа военнослужащих 148-го запасного стрелкового полка 20-й запасной стрелковой дивизии, в том числе ее организаторы — Кучер Е.А., Зарусинский Н.М. и Шевчук М.И.

Кроме того, следствие установило, что оуновцы, мобилизованные на западе Украины, еще по дороге в запасные части вели подготовку к вооруженному выступлению, уже имея связи с руководством ОУН, засевшим в подполье.