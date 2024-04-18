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07:47, 18 апреля 2024Культура

Украинский продюсер захотел перевоспитать Ивлееву

Продюсер Бардаш: Ивлееву перевоспитать надо, она получила леща конкретного

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Украинский продюсер Юрий Бардаш в интервью Youtube-каналу «Так сказать» рассказал, что его шокировала прошедшая не так давно «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой.

«Ивлеева — невежественная баба, которую вознесли. Да, красивая девка, талантливая, энергичная, но надо перевоспитать ее. Настя леща конкретного получила. Божественного!», — отметил он.

Бардаш подчеркнул, что с лидерами мнений необходимо проводить постоянную идеологическую работу и делать так, чтобы они доносили до молодежи правильные ценности.

«Голая вечеринка», организованная Ивлеевой, прошла в московском клубе «Мутабор» в конце декабря 2023 года. Участники мероприятия были одеты в откровенные наряды. Когда фото с вечеринки попали в сеть, поднялась волна общественного возмущения. Ивлееву оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Некоторые звезды, посетившие мероприятие, лишились рекламных контрактов и концертов.

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      Юлия Мискевич
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