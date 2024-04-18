Украинцев предупредили о нехватке электричества

Гендиректор Yasno Коваленко: Украине может не хватить электрогенерации 18 апреля

В четверг, 18 апреля, Украине с высокой вероятностью может не хватить электрогенерации из-за резкого похолодания. Об этом предупредил гендиректор компании Yasno, входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Не думал, что так быстро придется писать этот пост. Но резкое похолодание по Украине вынуждает. Есть высокий риск, что завтра нам всем может не хватить генерации + импорта», — написал он.