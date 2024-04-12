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18:10, 12 апреля 2024Бывший СССР

В Минэнерго Украины призвали готовиться к блэкаутам

Глава Минэнерго Украины Галущенко: покупайте генераторы
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украинцам необходимо готовиться к продолжительным отключениям света и периодическим блэкаутам, среди прочего, начать покупать электрогенераторы. К этому граждан Украины призвал министр энергетики республики Герман Галущенко, передает телеканал ТСН.

«Я всегда отмечал, что когда министр говорит: "Все покупаем генераторы", — то это немного пугает. Но на самом деле я хочу повториться: да, покупайте, готовьтесь», — передаются в публикации слова чиновника.

Глава Минэнерго добавил, что продолжение интенсивных ракетных ударов по объектам электрогенерации Украины может привести к масштабному энергетическому кризису.

Ранее экономить электричество украинцев призвал гендиректор компании Yasno, входящей в холдинг ДТЭК Украины, Сергей Коваленко. По его словам, только такие меры позволят сохранить стабильность энергосистемы.

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      Глеб Палехов
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