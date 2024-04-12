Украинцев призвали весь год экономить электричество

Украинские энергетики призвали жителей экономить электричество весь текущий год

Гендиректор компании Yasno, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко призвал украинцев экономить электроэнергию в вечерние часы в течение всего 2024 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Коваленко, если тех, кто экономит электричество в пиковые часы будет много, то это может помочь сохранить стабильную работу сети. «Поэтому с 19 до 22 часов каждый день, пожалуйста, экономьте электроэнергию. Каждый день. Весь 2024 год. Пусть это станет привычкой», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате ударов по критической инфраструктуре могут произойти перебои с подачей электричества. По объектам было нанесено не менее десяти ударов.

11 апреля в результате взрывов без электричества остались жители Одессы. Свет пропал сразу в нескольких районах города.