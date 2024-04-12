Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:15, 12 апреля 2024Бывший СССР

Украинцев призвали весь год экономить электричество

Украинские энергетики призвали жителей экономить электричество весь текущий год

Фотo: Liset Verhaar / Unsplash

Гендиректор компании Yasno, входящей в холдинг ДТЭК, Сергей Коваленко призвал украинцев экономить электроэнергию в вечерние часы в течение всего 2024 года. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Коваленко, если тех, кто экономит электричество в пиковые часы будет много, то это может помочь сохранить стабильную работу сети. «Поэтому с 19 до 22 часов каждый день, пожалуйста, экономьте электроэнергию. Каждый день. Весь 2024 год. Пусть это станет привычкой», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Харькове в результате ударов по критической инфраструктуре могут произойти перебои с подачей электричества. По объектам было нанесено не менее десяти ударов.

11 апреля в результате взрывов без электричества остались жители Одессы. Свет пропал сразу в нескольких районах города.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ рассекретила документ об уничтожении группы французов под Брянском. Как они туда попали?

      Пользователей Apple предупредили о готовящейся на них атаке

      «Калашников» выпустил электробайк по мотивам легендарного мотоцикла

      ВСУ объяснили отказ от демобилизации событиями вековой давности

      Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении

      Стало известно место жительство ликвидированных в Нальчике боевиков

      Названы способы дольше сохранить репчатый лук свежим

      Подполье заявило об ударе по бойцам «Кракена» в Харьковской области

      В Донецке пропал американский журналист

      Люди пострадали при взрыве врезавшегося в здание российского предприятия БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше