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16:36, 18 апреля 2024Культура

Умер известный российский режиссер

Умер режиссер Александр Пономарев
Александр Пономарев

Александр Пономарев . Кадр: фильм «Он приехал в день поминовения»

Известный российский режиссер и актер Александр Михайлович Пономарев умер. Об этом говорится в Telegram-канале Российского академического молодежного театра (РАМТ).

«Ушел из жизни режиссер Александр Пономарев. Мастер литературного театра, способный пересочинить легендарную постановку футуристов или скрестить Островского и Хлебникова», — говорится в сообщении РАМТ. В театре также отметили, что Пономарев способен был «слышать стиль, атмосферу и особое дыхание эпохи».

Пономареву было 64 года. Время и место прощания с режиссером на данный момент неизвестно, о нем сообщат позже.

Пономарев — автор постановки «Победа над солнцем», завоевавшей в 1997 году театральную премию «Золотая маска». Деятель культуры также являлся автором более 100 спектаклей на радио, в театрах России и за рубежом, среди которых — «Шаман и Снегурочка», «Великаны и козявки», «Таня», «Любовь и смерть Зинаиды Райх» и «Блоха» Замятина. Пономарев работал в Электротеатре «Станиславский», театре «Эрмитаж», основал театр-студию «Чет-нечет». Снимался в фильме «Однажды в Ростове».

Ранее в Москве умер известный советский и российский актер Виктор Степанов.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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