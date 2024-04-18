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11:16, 18 апреля 2024Россия

В Чечне палестинцев привлекут к сборке «джихад-машин»

Министр Хакимов: в Чечне палестинцев привлекут к сборке машин для оправки на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «ТАСС»

В Чечне палестинцев привлекут к сборке «джихад-машин» — автомобилей, которые предназначены для отправки в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил министр промышленности и энергетики в республике Адам Хакимов, передает «Грозный-информ».

Как выяснило издание, серийную сборку планируют проводить на заводе «Чеченавто». Уточнялось, что перед этим палестинцы будут проходить обучение в инженерных школах Грозненского государственного нефтяного технического университета.

«Мы обязательно трудоустроим переселенцев. В итоге они станут полноценными гражданами республики, будут наряду с остальными получать заработную плату и делать пенсионные отчисления», — отметил Хакимов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал республику единственным регионом мира, где окончательно побежден терроризм.

Он увидел в этом заслугу президента России Владимира Путина, а также первого главы республики Ахмата-Хаджи Кадырова и тех, кто поддержал его.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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