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18:12, 18 апреля 2024Мир

В Кении разбился вертолет главы Сил обороны страны

Nation: в Кении разбился вертолет, на борту находился глава Сил обороны страны

Фото: Monicah Mwangi / Unsplash

В Кении на границе округа Западный Покот разбился военный вертолет, на борту которого находился глава кенийских Сил обороны Фрэнсис Оголла. Об этом сообщает издание Nation.

По данным местной полиции, пять пассажиров вертолета погибли, трое пострадавших доставлены в больницы военным самолетом.

В конце марта в штате Колорадо в США потерпел крушение ударный вертолет AH-64E Apache, тогда пострадали двое военнослужащих. Инцидент произошел во время военных учений в ходе проведения плановых тренировок на посту.

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      Семен Александров
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