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15:33, 18 апреля 2024Интернет и СМИ

В Киргизии заблокировали TikTok

Мобильные операторы и интернет-провайдеры Киргизии ограничили доступ к TikTok

Фото: Rob Hampson / Unsplash

Ряд мобильных операторов и интернет-провайдеров Киргизии ограничил доступ к социальной сети TikTok на территории страны. Об этом сообщает агентство 24.kg.

Операторы и провайдеры начали ограничивать доступ к платформе после того, как Служба по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития Киргизии разослала провайдерам письма с соответствующим требованием.

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16 апреля Служба по регулированию и надзору в отрасли связи получила обращение из Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), из которого следует, что в местном сегменте площадки «отсутствует системный и принципиальный подход к цензуре контента», в частности для детей. Пользователи платформы отмечают, что сервис зависает при попытке зайти в него, но через некоторых провайдеров доступ пока возможен.

Минкультуры Киргизии приняло решение заблокировать TikTok в конце августа 2023 года, направив решение об ограничении доступа к соцсети в Министерство цифрового развития. Ведомство отмечало, что участились обращения с выражением обеспокоенности от ряда организаций о вредном воздействии социальной сети TikTok, негативно влияющей на психическое развитие и здоровье детей.

Платформа TikTok приостановила работу на территории России в марте 2022 года. Причиной послужил вступивший в силу закон о фейках о Вооруженных Силах России, предусматривающий уголовную ответственность за его нарушение. Представители соцсети заявили, что им важна безопасность сотрудников и пользователей.

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      Олег Давыдов
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