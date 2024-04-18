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16:21, 18 апреля 2024Мир

В МИД пообещали ответ в случае конфискации российских активов

Захарова: Москва не будет церемониться, если Запад решит конфисковать активы РФ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Москва даст решительный ответ в том случае, если Запад решит конфисковать российские активы для использования в целях усиления и финансирования Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Действия будут решительные, церемониться никто не собирается в случае попыток использовать российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима», — заявила она, добавив, что Россия также располагает большим объемом западных активов, которые могут попасть под ответные действия Москвы.

Ранее глава Центробанка ЕС Кристин Лагард заявила, что предложение США об использовании замороженных российских активов для выпуска облигаций и направления привлеченных средств на помощь Украине несет в себе юридические риски и может быть расценено как нарушение международного законодательства.

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      Виктория Кондратьева
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