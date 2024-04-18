В НАТО не увидели предпосылок для приглашения Украины в альянс летом 2024 года

Замгенсека НАТО Джоанэ не видит предпосылок для приглашения Украины в альянс

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ не увидел предпосылок для приглашения Украины в альянс летом 2024 года, на ближайшем саммите. Его слова приводит РИА Новости.

«Я буду откровенен, я не считаю, что к саммиту в Вашингтоне сложатся условия для приглашения Украины в НАТО», — сказал политик. Указанное мероприятие пройдет с 9 по 11 июля 2024 года.

11 марта экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал разрешить Киеву присоединиться к Североатлантическому альянсу. Украина должна вступить в НАТО, это единственный логический выход из сложившейся ситуации, подчеркнул он.

