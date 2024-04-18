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12:37, 18 апреля 2024Россия

В России мэр назвал врунами обратившихся к Путину горожан

Мэр Невинномысска назвал ложью жалобы горожан Путину

Фото: Владимир Астапкович / Фотохост-агентство РИА Новости

Мэр Невинномысска Михаил Миненков назвал ложью видеообращение жителей города, живущих в признанном аварийном здании. Слова главы города приводит издание «Подъем».

Группа горожан записала обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором жители заявили о возможном сговоре губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова с иноагентами. По мнению записавших видео людей, об этом свидетельствует то, что власти региона заставляют их выехать из признанного аварийным здания.

«Там [на видео] такое вранье! Половина, а то и 90 процентов», — заявил Миненков. Он пояснил, что дом мог быть признан аварийным по решению суда. Вопрос с жильцами решается в правовом русле, отметил он. «Нельзя играть на чувствах, на горе людей», — добавил мэр Невинномысска.

По информации издания, в городской администрации недобросовестно исполнили обязанность по переселению жителей из аварийного жилья. Возбуждено уголовное дело о халатности, расследование взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе было возбуждено уголовное дело о халатности из-за нерасселенных аварийных домов. Обвинение против конкретных лиц пока не выдвинуто.

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      Алан Босиков
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