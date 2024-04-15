В российском регионе завели дело из-за нерасселенных аварийных домов

В ХМАО следователи завели дело о халатности из-за нерасселенных аварийных домов

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) следователи завели уголовное дело о халатности из-за нерасселенных аварийных домов в поселке Федоровский. Об этом сообщает URA.RU.

Собеседник издания заявил, что пока в деле нет фигуранта. При этом незадолго до появления дела в отставку ушел мэр поселка Николай Рудышин. По мнение источника URA.RU, Рудышин решил не ждать увольнения по отрицательным мотивам и сам ушел на пенсию.

В пресс-службе управления Следственного комитета России (СК) по ХМАО подтвердили возбуждение уголовного дела в отношении должностных лиц неопределенного круга администрации поселка. При этом другие детали в ведомстве не раскрыли.

За последние 17 лет в Федоровском не возвели жилье, в которое могли бы переселить население аварийных домов. В результате жалобы местных жителей дошли до главы СК Александра Бастрыкина. После этого дело все-таки возбудили. По словам собеседника издания, главы поселений и городов муниципалитета в регионе регулярно становятся фигурантами уголовных дел.

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