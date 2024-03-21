Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:05, 21 марта 2024Силовые структуры

Двое российских депутатов попались на афере с бесплатным жильем от государства

В Тулуне силовики задержали двух депутатов за мошенничество с недвижимостью

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух депутатов городской думы Тулуна по обвинению в мошенничестве с недвижимостью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Аферу выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Иркутской области. Задержание народных избранников провели бойцы СОБР управления Росгвардии.

По версии следствия, в 2019 году один депутат мошенническим путем получил право на социальную выплату в размере семи миллионов рублей по жилью, утраченному в результате наводнения. Тем самым был причинен ущерб бюджету Иркутской области.

Второй парламентарий пытался провернуть подобную аферу с использованием подложных документов о якобы утраченном после наводнения жилье, а также похитил из государственного жилищного фонда квартиру стоимостью более 4,5 миллиона рублей.

В настоящее время следователи проводят допрос свидетелей.

20 марта суд поместил под домашний арест вице-мэра Тулуна Елену Абрамову. По версии следствия, исполняющая обязанности мэра города с 2019 по 2021 год дала указание о начислении подчиненным завышенных премий, часть которых была передана ей.

Она управляла городом после ареста главы города Юрия Карих, которого также обвинили в махинациях с недвижимостью. Следствие считает, что он и его подельники заселяли людей в аварийное жилье, а после расселяли дома.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Цели удара достигнуты». Российские войска обстреляли «Кинжалами» центры принятия решений ВСУ и базы наемников

      Россиянам раскрыли способы не переплачивать за электричество на даче

      Почти три десятка туристов пострадали в аварии с автобусом в Таиланде

      Поставки сельхозпродукции из России в Китай взлетели

      Конгресс США намерен обязать правительство отчитаться о целях по Украине

      Участник налета на инкассаторов с 300 миллионами рублей попался в Москве

      Россиянкам раскрыли удачные сочетания с самым модным цветом года

      Российского военного приговорили к восьми годам колонии за неявку в часть

      Стало известно об обещании хуситов не наносить удары по судам России и Китая

      Обнаружена редкая система из двух звезд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше