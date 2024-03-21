Двое российских депутатов попались на афере с бесплатным жильем от государства

В Тулуне силовики задержали двух депутатов за мошенничество с недвижимостью

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух депутатов городской думы Тулуна по обвинению в мошенничестве с недвижимостью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Аферу выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Иркутской области. Задержание народных избранников провели бойцы СОБР управления Росгвардии.

По версии следствия, в 2019 году один депутат мошенническим путем получил право на социальную выплату в размере семи миллионов рублей по жилью, утраченному в результате наводнения. Тем самым был причинен ущерб бюджету Иркутской области.

Второй парламентарий пытался провернуть подобную аферу с использованием подложных документов о якобы утраченном после наводнения жилье, а также похитил из государственного жилищного фонда квартиру стоимостью более 4,5 миллиона рублей.

В настоящее время следователи проводят допрос свидетелей.

20 марта суд поместил под домашний арест вице-мэра Тулуна Елену Абрамову. По версии следствия, исполняющая обязанности мэра города с 2019 по 2021 год дала указание о начислении подчиненным завышенных премий, часть которых была передана ей.

Она управляла городом после ареста главы города Юрия Карих, которого также обвинили в махинациях с недвижимостью. Следствие считает, что он и его подельники заселяли людей в аварийное жилье, а после расселяли дома.