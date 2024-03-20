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14:54, 20 марта 2024Силовые структуры

Суд поместил под домашний арест вице-мэра Тулуна

Вице-мэра Тулуна Абрамову поместили под домашний арест
Елена Абрамова

Елена Абрамова. Кадр: РЕН ТВ

Суд поместил под домашний арест вице-мэра Тулуна Елену Абрамову. Об этом сообщают «Известия».

Женщина будет находиться под арестом один месяц.

По версии следствия, исполняющая обязанности мэра города с 2019 по 2021 год дала указание о начислении подчиненным завышенных премий, часть которых была передана ей.

19 марта стало известно об обысках в мэрии Тулуна, в ходе которых была задержана Абрамова. Она управляет городом после ареста главы города Юрия Карих. Он уже снят с должности. Его подозревают в махинациях с недвижимостью. Следствие считает, что он и его подельники заселяли людей в аварийное жилье, а после расселяли дома.

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      Екатерина Кашурникова
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