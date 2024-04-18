В России пообещали вернуться к вопросу санкций против Израиля

Небензя: Россия в СБ ООН скоро вернется к вопросу о санкциях против Израиля

Россия в Совете Безопасности (СБ) ООН скоро вернется к вопросу о санкциях против Израиля. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что СБ ООН вправе наложить санкции на Израиль за нарушение и саботаж его резолюции 2728 с требованием прекратить огонь в секторе Газа в период Рамадана.

«Мы к этому вопросу еще вернемся в самое ближайшее время», — пообещал он.

Ранее постпред России призвал СБ ООН рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля. Он подчеркнул, что невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета Безопасности должно вести к введению санкций против нарушителей.