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23:39, 17 апреля 2024Мир

В России призвали СБ ООН рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля

Небензя призвал СБ ООН рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля
СюжетСанкции против России:
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя призвал Совет Безопасности (СБ) международной организации рассмотреть вопрос введения санкций против Израиля. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, меры необходимо принять за неисполнение резолюции СБ ООН, требовавшей введения прекращения огня в секторе Газа на период священного для мусульман месяца Рамадан. «Еще раз напоминаем: невыполнение обязательных к выполнению резолюций Совета Безопасности должно вести к введение санкций против нарушителей», — подчеркнул он.

Ранее опрос Еврейского университета в Иерусалиме показал, что 74 процента израильтян выступили против ответного удара по Ирану, если это подорвет отношения Израиля с союзниками. При этом 26 процентов опрошенных заявили, что поддержат удар по Ирану даже при условии, что он испортит отношения.

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      Марина Совина
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