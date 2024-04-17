Большинство израильтян выступили против удара по Ирану
Опрос Еврейского университета в Иерусалиме свидетельствует, что 74 процента израильтян выступили против ответного удара по Ирану, если он «подорвет» отношения Израиля с его союзниками. Об этом сообщает CNN.
При этом 26 процентов опрошенных заявили, что поддержат удар по Ирану даже при условии, что он испортит отношения с союзниками.
56 процентов респондентов отметили, что Израилю следует «положительно реагировать» на требования своих союзников, чтобы обеспечить «устойчивую систему обороны» в будущем.
Необходимость согласовывать дальнейшие действия Израиля с США была поддержана 59 процентами участников опроса. 26 процентов рассказали, что пока не определились в этом вопросе, а 15 процентов выразили свое несогласие.
В опросе приняли участие 1466 взрослых мужчин и женщин, проживающих в Израиле. Среди них были как евреи, так и арабы.
Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля определилась с ответом на атаку Ирана, однако пока выбирает время.