В России разработали дрон-камикадзе воздушного старта

ОАК запатентовала дрон-камикадзе воздушного старта

В России разработали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) воздушного старта. Об этом со ссылкой на патент, полученный Объединенной авиастроительной корпораций (ОАК), сообщает ТАСС.

Одноразовый дрон-камикадзе предназначен для применения с катапультных устройств типов АКУ-58 и УВКУ-50, имеет внутрифюзеляжную боевую часть и оснащен нейросетевой бортовой интеллектуальной системой поиска и наведения. Полет беспилотника осуществляется на высоте до 8 километров со скоростью 0,11-0,60 числа Маха.

БПЛА способен самостоятельно искать цель и принимать решение о ее уничтожении без участия оператора, что позволяет самолету носителю не заходить в зону поражения систем противовоздушной обороны противника.

Вооружение дрона-камикадза, позволяющее уничтожать, в частности, бронированные цели: фугасный заряд, осколочно-фугасный боеприпас, осколочно-фугасный зажигательный заряд или кумулятивный боеприпас.

Ранее в интервью газете «Красная звезда» начальник Войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил России Юрий Ласточкин заявил, что в российских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) на комплексах радиоэлектронной борьбы (РЭБ) задействуют нейросети для распознавания целей.