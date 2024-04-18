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14:34, 18 апреля 2024Силовые структуры

В России заочно арестовали трех командиров ВСУ по обвинению в расправах

В Москве суд заочно арестовал трех командиров ВСУ по обвинению в убийствах

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Москве суд заочно арестовал трех командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о командире 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковнике Павле Федосенко, командире 19-й ракетной бригады ВСУ полковнике Федоре Ярошевиче и командире 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ полковнике Андрее Матвиишине. Мужчины проходят обвиняемыми по статье 105 УК РФ.

Ранее суд в Москве заочно арестовал командира 107-го реактивного артиллерийского полка полковника ВСУ Александра Келембета за расправы над мирными жителями Донбасса.

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