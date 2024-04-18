Силовые структуры
В России заочно арестовали трех командиров ВСУ по обвинению в расправах
В Москве суд заочно арестовал трех командиров ВСУ по обвинению в убийствах
В Москве суд заочно арестовал трех командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о командире 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ полковнике Павле Федосенко, командире 19-й ракетной бригады ВСУ полковнике Федоре Ярошевиче и командире 8-го отдельного полка специального назначения ВСУ полковнике Андрее Матвиишине. Мужчины проходят обвиняемыми по статье 105 УК РФ.
Ранее суд в Москве заочно арестовал командира 107-го реактивного артиллерийского полка полковника ВСУ Александра Келембета за расправы над мирными жителями Донбасса.