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14:25, 19 января 2024Силовые структуры

Московский суд заочно арестовал объявленного в розыск полковника ВСУ Келембета

Суд Москвы заочно арестовал командира ВСУ Келембета за убийства жителей Донбасса
Александр Келембет

Александр Келембет. Кадр: Кременчуцькі Новини / YouTube

Суд в Москве заочно арестовал командира 107-го реактивного артиллерийского полка полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Келембета за расправы над мирными жителями Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде также подтвердили, что украинский командир объявлен в международный розыск.

Ранее московский суд заочно арестовал на два месяца Богдана Литвина (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиненного в вовлечении людей в массовые беспорядки.

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      Олеся Мицкевич
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