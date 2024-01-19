Московский суд заочно арестовал объявленного в розыск полковника ВСУ Келембета

Суд Москвы заочно арестовал командира ВСУ Келембета за убийства жителей Донбасса

Суд в Москве заочно арестовал командира 107-го реактивного артиллерийского полка полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Келембета за расправы над мирными жителями Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В суде также подтвердили, что украинский командир объявлен в международный розыск.

Ранее московский суд заочно арестовал на два месяца Богдана Литвина (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиненного в вовлечении людей в массовые беспорядки.