Московский суд заочно арестовал координатора движения «Весна»

Суд в Москве заочно арестовал координатора движения «Весна» Литвина

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца координатора движения «Весна» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признано экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещено в России) Богдана Геннадьевича Литвина (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиненного в вовлечении людей в массовые беспорядки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1.1. статьи 212 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в массовые беспорядки») УК РФ. Срок заключения под стражу фигуранта будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции на территорию России.

Ранее суд в Москве арестовал шестерых организаторов движения «Весна» по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Российской армии, призывах к деятельности против безопасности государства, организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма.

