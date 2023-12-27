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20:47, 27 декабря 2023Силовые структуры

Московский суд заочно арестовал координатора движения «Весна»

Суд в Москве заочно арестовал координатора движения «Весна» Литвина

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца координатора движения «Весна» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признано экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещено в России) Богдана Геннадьевича Литвина (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиненного в вовлечении людей в массовые беспорядки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Мосгорсуде.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1.1. статьи 212 («Склонение, вербовка или иное вовлечение лиц в массовые беспорядки») УК РФ. Срок заключения под стражу фигуранта будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции на территорию России.

Ранее суд в Москве арестовал шестерых организаторов движения «Весна» по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Российской армии, призывах к деятельности против безопасности государства, организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма.

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