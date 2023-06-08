В Москве арестовали шестерых организаторов экстремистского движения «Весна»

В Москве суд поместил в СИЗО до 5 августа шестерых организаторов движения «Весна»

Басманный районный суд Москвы арестовал шестерых организаторов движения «Весна» (запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ксенжепольский Я.А., Затеев Е.А., Хорошенин В.А., Архипова А.Н., Синельников П.Н., Неустроев В.П. будут находиться в СИЗО до 5 августа.

Их обвиняют по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России, призывах к деятельности против безопасности государства, организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. Ранее сообщалось, что у активистов прошли обыски.

Движение «Весна» в октябре 2022 года было внесено в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента. В декабре суд в Петербурге признал организацию экстремистской и запретил в России. В прокуратуре отметили, что представители движения проводят незаконные публичные мероприятия и применяют насилие к представителям правоохранительных органов.