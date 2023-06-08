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19:24, 8 июня 2023Силовые структуры

В Москве арестовали шестерых организаторов экстремистского движения «Весна»

В Москве суд поместил в СИЗО до 5 августа шестерых организаторов движения «Весна»

Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Басманный районный суд Москвы арестовал шестерых организаторов движения «Весна» (запрещенная в России экстремистская организация, признана иноагентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ксенжепольский Я.А., Затеев Е.А., Хорошенин В.А., Архипова А.Н., Синельников П.Н., Неустроев В.П. будут находиться в СИЗО до 5 августа.

Их обвиняют по статьям о публичном распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России, призывах к деятельности против безопасности государства, организации экстремистского сообщества и реабилитации нацизма. Ранее сообщалось, что у активистов прошли обыски.

Движение «Весна» в октябре 2022 года было внесено в реестр незарегистрированных НКО, выполняющих функции иностранного агента. В декабре суд в Петербурге признал организацию экстремистской и запретил в России. В прокуратуре отметили, что представители движения проводят незаконные публичные мероприятия и применяют насилие к представителям правоохранительных органов.

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